В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik
Правительство Великобритании обязало соцсети, службы доступа в интернет и магазины приложений заблокировать доступ к контенту медиагруппы «Россия сегодня», сообщает пресс-служба ведомства.
В британском МИД отметили, что заблокировать следует «два основных российских источника дезинформации» - RT и Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»).
Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что данное решение принято с целью «ещё больше остановить распространение их лжи». Он отметил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании.
Ранее МИД Великобритании объявил о вводе новых санкций в отношении ВГТРК, телеведущего Михаила Леонтьева, журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik
- Президент Мексики отказался вводить санкции против России
- СМИ: Подразделения ДНР ведут огонь по комбинату «Азовсталь»
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Индию
- Иван Ургант объявил о гастролях по Германии со своим вечерним шоу
- СМИ: более 30 туристов из Ирака пропали в Москве
- «Под лозунгами не играем»: Шевчук объяснил отмену концерта в Кургане
- Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
- Польша стала закачивать в хранилища российский газ, получаемый по реверсу из Италии и Франции
- Генсек ОПЕК: В мире нет свободных мощностей для замены российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru