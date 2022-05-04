В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik

В британском МИД отметили, что заблокировать следует «два основных российских источника дезинформации» - RT и Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»).

Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что данное решение принято с целью «ещё больше остановить распространение их лжи». Он отметил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании.

Ранее МИД Великобритании объявил о вводе новых санкций в отношении ВГТРК, телеведущего Михаила Леонтьева, журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

