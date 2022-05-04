В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik

Правительство Великобритании обязало соцсети, службы доступа в интернет и магазины приложений заблокировать доступ к контенту медиагруппы «Россия сегодня», сообщает пресс-служба ведомства.

Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»

В британском МИД отметили, что заблокировать следует «два основных российских источника дезинформации» - RT и Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»).

Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что данное решение принято с целью «ещё больше остановить распространение их лжи». Он отметил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании.

Ранее МИД Великобритании объявил о вводе новых санкций в отношении ВГТРК, телеведущего Михаила Леонтьева, журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

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