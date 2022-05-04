Великобритания ввела санкции против ВГТРК и российских банкиров
МИД Великобритании объявил о вводе новых санкций в отношении граждан и кормпаний из России, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в новый «чёрный» список попали ПАО «Камаз», глава «Открытия» Михаил Задорнов и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Также ограничения введены в огтношении ВГТРК, телеведущего Михаила Леонтьева, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина, журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в рамках нового пакета антироссийских санкций запретить европейским пиар-компаниям, консультантам, а также финансовым специалистам работать с представителями из России, сообщает RT.
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