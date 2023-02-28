В Вашингтоне допустили, что конфликт на Украине продлится еще 3 года
Противостояние на Украине может не завершиться в 2023 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на замминистра обороны США Колина Каля.
Представитель Пентагона отметил, что у Вашингтона нет представлений о ходе конфликта.
Каль не исключил, что конфликт завершится через 6 месяцев. При этом замминистра обороны предположил, что противостояние может продлиться еще 2 или 3 года.
Чиновник выразил надежду, что конгресс США поддержит финансирование военных поставок Украине.
В ближайшие месяцы западные страны бросят все силы на помощь Украине, чтобы остановить российское наступление, заявил в эфире НСН политолог Александр Рар. По его мнению, США и их союзники начнут просить о мире, если им не удастся склонить чашу весов в пользу Киева.
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