В Вашингтоне допустили, что конфликт на Украине продлится еще 3 года

Противостояние на Украине может не завершиться в 2023 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на замминистра обороны США Колина Каля.

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Представитель Пентагона отметил, что у Вашингтона нет представлений о ходе конфликта.

Каль не исключил, что конфликт завершится через 6 месяцев. При этом замминистра обороны предположил, что противостояние может продлиться еще 2 или 3 года.

Чиновник выразил надежду, что конгресс США поддержит финансирование военных поставок Украине.

В ближайшие месяцы западные страны бросят все силы на помощь Украине, чтобы остановить российское наступление, заявил в эфире НСН политолог Александр Рар. По его мнению, США и их союзники начнут просить о мире, если им не удастся склонить чашу весов в пользу Киева.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ПентагонСпецоперацияУкраина
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