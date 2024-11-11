В Турции заявили о готовности выступить посредником по Украине
Турция готова оказать посреднические услуги по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД страны Хакан Фидан.
Он отметил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличились надежды на прекращение боевых действий. По словам дипломата, Турция всегда выступала за дипломатическое решение противостояния и использовала все средства, чтобы посадить стороны за стол переговоров.
Турция готова играть роль посредника для «достижения справедливого и прочного мира в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами», сказал турецкий министр изданию Milliyet.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, впервые после избрания пообщался с Владимиром Путиным. Информация об этом пока неофициальная, при этом, по данным американских СМИ, и с Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп беседовал по личной инициативе, не спрашивая разрешение Госдепа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru