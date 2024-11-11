В Турции заявили о готовности выступить посредником по Украине

Турция готова играть роль посредника для «достижения справедливого и прочного мира в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами», сказал турецкий министр изданию Milliyet.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, впервые после избрания пообщался с Владимиром Путиным. Информация об этом пока неофициальная, при этом, по данным американских СМИ, и с Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп беседовал по личной инициативе, не спрашивая разрешение Госдепа.



