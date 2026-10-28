Адвокат рассказал, за какие костюмы на Хеллоуин можно получить штраф

Полицейская или армейская форма с погонами и шевронами подпадает под административную статью 17.12 со штрафом до 1,5 тыс. рублей и конфискацией. Камуфляж без знаков различия законен.



Пародийный образ священника у храма может обернуться делом об оскорблении чувств верующих. Плюс могут обязать выплатить сумму до 300 тыс. рублей.



С 23 июля 2025-го Верховный суд признал международное движение сатанизма экстремистским. За публичное использование перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста или Левиафана, числа 666 может грозить штраф 1-2 тыс. рублей или арест до 15 суток. Под закон подпадают нацистская символика, радужные флаги (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и образ стрелка из «Колумбайна» (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).



Повторное нарушение в течение года после первого наказания переводит дело в статью 282.4 УК с лишением свободы до четырех лет.



Приставание к прохожим с игрушечным оружием и нецензурной бранью подпадает под статью о мелком хулиганстве с арестом до 15 суток.



Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хэллоуин является пропагандой оккультизма.

