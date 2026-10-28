Адвокат рассказал, за какие костюмы на Хеллоуин можно получить штраф
Адвокат Андрей Олифир в разговоре с NEWS.ru объяснил, что отмечать праздник в России законно, но есть риски, которые связаны с символами на одежде и поведением на улице.
Полицейская или армейская форма с погонами и шевронами подпадает под административную статью 17.12 со штрафом до 1,5 тыс. рублей и конфискацией. Камуфляж без знаков различия законен.
Пародийный образ священника у храма может обернуться делом об оскорблении чувств верующих. Плюс могут обязать выплатить сумму до 300 тыс. рублей.
С 23 июля 2025-го Верховный суд признал международное движение сатанизма экстремистским. За публичное использование перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста или Левиафана, числа 666 может грозить штраф 1-2 тыс. рублей или арест до 15 суток. Под закон подпадают нацистская символика, радужные флаги (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и образ стрелка из «Колумбайна» (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
Повторное нарушение в течение года после первого наказания переводит дело в статью 282.4 УК с лишением свободы до четырех лет.
Приставание к прохожим с игрушечным оружием и нецензурной бранью подпадает под статью о мелком хулиганстве с арестом до 15 суток.
Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хэллоуин является пропагандой оккультизма.
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