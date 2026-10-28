Звезда «Кадетства» Головин захотел вернуть культовый сериал на экраны
Актер Александр Головин на закрытом вечере «Движение 100» согласился, что многие зрители до сих пор ассоциируют его с образом Максима Макарова из «Кадетства». Об этом пишет NEWS.ru.
По его словам, недавно проекту исполнилось 20 лет. Он понимает, насколько зрителям запал в сердце этот сериал. При этом, добавил Головин, есть легкая ностальгия.
Также актер не понимает, почему сделали продолжение «Универа», но не «Кадетства». Артист шутливо предположил, что продюсеры «спят».
Головин признался, что хотел бы обдумать возможность снять продолжение культового сериала.
Недавно рассказывали, для кого на ТВ возвращают «Интернов».
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