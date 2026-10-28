Умер сооснователь группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко
В ночь с 27 на 28 октября умер музыкант Валерий «Еж» Лысенко. Он был сооснователем группы «Мистер Твистер». Об этом сообщили в официальном сообществе группы во «ВКонтакте».
Музыкант родился в конце 26 августа 1961 года в Белгороде. По данным из открытых источников, причиной смерти стал несчастный случай. Подробности пока не уточняются, обстоятельства гибели устанавливают по ходу следствия.
Лысенко было 65 лет. В группе «Мистер Твистер» был барабанщиком и вокалистом. Сам коллектив считается одним из первых и самых известных исполнителей рокабилли в СССР, а ее дебютный альбом вышел в 1990 году.
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