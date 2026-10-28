Умер сооснователь группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко

Музыкант родился в конце 26 августа 1961 года в Белгороде. По данным из открытых источников, причиной смерти стал несчастный случай. Подробности пока не уточняются, обстоятельства гибели устанавливают по ходу следствия.



Лысенко было 65 лет. В группе «Мистер Твистер» был барабанщиком и вокалистом. Сам коллектив считается одним из первых и самых известных исполнителей рокабилли в СССР, а ее дебютный альбом вышел в 1990 году.

