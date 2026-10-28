Посольство РФ в Испании не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство России в Испании находится в постоянном контакте с местными профильными службами после железнодорожной катастрофы в районе станции Урда в провинции Толедо. Об этом сообщили в МИД.
В ведомстве объяснили, что информации о пострадавших гражданах РФ нет, обращения и просьбы о помощи от соотечественников тоже не поступали. В диппредставительстве следят за ситуацией в королевстве.
В посольстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
До этого рассказывали, что в Испании объявили трёхдневный траур после железнодорожной катастрофы.
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