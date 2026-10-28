Посольство РФ в Испании не получало данных о пострадавших россиянах

В ведомстве объяснили, что информации о пострадавших гражданах РФ нет, обращения и просьбы о помощи от соотечественников тоже не поступали. В диппредставительстве следят за ситуацией в королевстве.



В посольстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.



До этого рассказывали, что в Испании объявили трёхдневный траур после железнодорожной катастрофы.

