Трамп и Путин обсудили Украину

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп призвал не идти на эскалацию конфликта вокруг Украины. Кроме того, политик выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.

Издание заключает, что политик «в частном порядке сигнализировал о том, что он бы поддержал [мирную] сделку, при которой Россия удержит ряд территорий».

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что готовность к контактам с избранным президентом США сохраняется, в четверг ее акцентировал Путин, но конкретики пока нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что готовность Путина к диалогу с Трампом не отменяет требований РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

