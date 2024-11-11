Трамп и Путин обсудили Украину
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Трамп призвал не идти на эскалацию конфликта вокруг Украины. Кроме того, политик выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.
Издание заключает, что политик «в частном порядке сигнализировал о том, что он бы поддержал [мирную] сделку, при которой Россия удержит ряд территорий».
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что готовность к контактам с избранным президентом США сохраняется, в четверг ее акцентировал Путин, но конкретики пока нет.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что готовность Путина к диалогу с Трампом не отменяет требований РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru