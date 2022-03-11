В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России

Турция на сегодняшний день не планирует вводить санкции против России, страна хочет оставить открытым канал доверия. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения

По его словам, власти Турции не хотят, чтобы пострадала экономика страны.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ожидает введение санкций против России от всех союзников. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СанкцииРоссияТурция
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