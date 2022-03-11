В Турции заявили, что не планируют вводить санкции против России

По его словам, власти Турции не хотят, чтобы пострадала экономика страны.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ожидает введение санкций против России от всех союзников. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

