МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения

Россия готова противостоять санкциям и прочим ограничениям, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы российского МИД Александра Панкина.

В МИД назвали целью антироссийских санкций «удушение страны и народа»

По его словам, последствия ограничений ощутят все, так как Россия не может «по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженной неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира».

Как отметил дипломат, Россия является серьезным участником мирохозяйственных связей, поэтому просто так ограничения незамеченными не пройдут. Это касается не только энергоресурсов, но и сырья и продовольствия.

Замглавы считает, целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа». Речь, в том числе об обычных гражданах.

Военная операция на Украине, из-за которой и были введены многочисленные санкции против Москвы, началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого против России страны Запада начали вводить санкции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мид РФСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры