МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения

По его словам, последствия ограничений ощутят все, так как Россия не может «по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженной неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира».

Как отметил дипломат, Россия является серьезным участником мирохозяйственных связей, поэтому просто так ограничения незамеченными не пройдут. Это касается не только энергоресурсов, но и сырья и продовольствия.

Замглавы считает, целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа». Речь, в том числе об обычных гражданах.

Военная операция на Украине, из-за которой и были введены многочисленные санкции против Москвы, началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого против России страны Запада начали вводить санкции.



