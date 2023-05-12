Эрдоган раскритиковал оппозицию за нападки на Россию

Глава государства заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию. Он назвал отношения с Москвой не менее важными, чем с Вашингтоном.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Социологи прогнозируют голосование в два тура.

Единый кандидат от «Республиканского альянса» и главный соперник действующего президента Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей. Он призвал Москву «держать руки подальше от Турции», передает «Радиоточка НСН».

