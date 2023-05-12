Эрдоган раскритиковал оппозицию за нападки на Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал критические высказывания своих оппонентов в отношении России, сообщают СМИ.
Глава государства заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию. Он назвал отношения с Москвой не менее важными, чем с Вашингтоном.
Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Социологи прогнозируют голосование в два тура.
Единый кандидат от «Республиканского альянса» и главный соперник действующего президента Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей. Он призвал Москву «держать руки подальше от Турции», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru