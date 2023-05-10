«Скандалы и видео»: В Турции рассказали о шатком равенстве перед президентскими выборами
Каждый час в Турции происходят скандальные события, которые могут повлиять на 15% жителей страны, еще не выбравших своего кандидата, рассказал в эфире НСН Икбаль Дюрре.
Действующий президент Турции и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, заявил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Главными претендентами на победу являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, в выборах примут участие кандидат от коалиции «Альянс предков» Синан Оган и лидер партии «Родина» Мухаррем Индже.
«На сегодняшний день шансы равны. Согласно опросам, голоса делятся пополам и нельзя однозначно сказать, кто выиграет выборы. При этом впервые за весь период политической карьеры Эрдоган рискует проиграть выборы. Но это не факт, потому что до последнего дня, завтра или послезавтра могут произойти события, которые повлияют на настроения еще не определившегося электората, а это примерно 10-15%. Сейчас каждый час что-то новое происходит», - сказал Дюрре.
По его словам, возможен второй тур выборов и новые скандалы.
«Если в первом туре ни один из кандидатов не пройдет, - а многие эксперты считают, что так и будет, - в этом случае через две недели будет второй тур, в котором останутся только два кандидата – Эрдоган и Кылычдароглу. У двух других кандидатов шансы минимальны и их никто всерьез не обсуждает. Многое будет зависеть от того, кто возьмет большинство мест в парламенте, поскольку результаты парламентских выборов в любом случае сразу будут видны. Если большинство мест в парламенте возьмет партия одного из кандидатов, наверное, у него будет больше шансов. Однако это не факт, потому что за следующие 15 дней в стране может произойти много скандальных вещей. И вчера, и сегодня каждый час публикуются какие-то видеоролики о жизни лидеров и так далее, все это может существенно повлиять на результаты выборов», - заключил собеседник НСН.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин ранее объяснил в интервью Telegram-канал «Радиоточка НСН», как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО.
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