«Скандалы и видео»: В Турции рассказали о шатком равенстве перед президентскими выборами

Действующий президент Турции и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, заявил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Главными претендентами на победу являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, в выборах примут участие кандидат от коалиции «Альянс предков» Синан Оган и лидер партии «Родина» Мухаррем Индже.