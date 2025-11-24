Страны НАТО при активном участии Литвы и Польши начинают щекотать нервы России в направлении Калининграда: делаются двоякие заявления и проводятся «громкие» учения, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.

На Балтике стартовали учения стран НАТО, ими руководят финские ВМС. Проходить мероприятия будут с 24 ноября по 4 декабря. Локациями стали Финский залив, южное побережье Финляндии, Архипелагово море. Уточняется, что помимо Финляндии задействованы корабли и личный состав Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Польши, Германии, Нидерландов и США. Это в общей сложности 20 кораблей пять тысяч военнослужащих, передает РИА Новости. Комоедов отметил, что Россия будет внимательно изучать эти передвижения.