Пощекотать нервы: Адмирал Комоедов предупредил о провокациях НАТО у Калининграда

В Калининграде достаточно сил, включая оборонительные и ударные, но НАТО с подачи Литвы и Польши могут попытаться устроить провокацию, используя учения, заявил НСН Владимир Комоедов.

Страны НАТО при активном участии Литвы и Польши начинают щекотать нервы России в направлении Калининграда: делаются двоякие заявления и проводятся «громкие» учения, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.

На Балтике стартовали учения стран НАТО, ими руководят финские ВМС. Проходить мероприятия будут с 24 ноября по 4 декабря. Локациями стали Финский залив, южное побережье Финляндии, Архипелагово море. Уточняется, что помимо Финляндии задействованы корабли и личный состав Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Польши, Германии, Нидерландов и США. Это в общей сложности 20 кораблей пять тысяч военнослужащих, передает РИА Новости. Комоедов отметил, что Россия будет внимательно изучать эти передвижения.

«Этот блошиный флот, которая собрала Финляндия вокруг себя, больше похож на недоедки, когда кости от еды остаются. В этом случае то же самое: американские катерки, немецкие, еще чьи-то. Они попытаются что-то там предпринять относительно Калининградской области, так как участвуют поляки, литовцы. Мы будем вести разведку, наши корабли разведывательные выйдут в море. Будем смотреть, какие у них намерения, какие у них маневры. Но в целом это тлеющий костер. Сейчас Литва начинает что-то гавкать относительно Калининграда. Они от электроэнергии нас отделили, постоянно что-то запрещают, перекрывают. Поэтому обеспокоенность за Калининград все-таки имеется. Они начинают в этом направлении щекотать наши нервы. У нас там сил достаточно, включая оборонительные и ударные, но есть все-таки «но». Углубляться в этот вопрос не будем, просто держим в голове. Эти страны – одна большая провокация, периодически звучат слова о том, что Балтийское море якобы внутреннее для НАТО», - рассказал он.

Ранее глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс хочет ограничить транзит в Калининград в качестве меры для давления на Москву и Минск. При этом политик не исключил, что Литва введет и другие меры, в том числе — очередное закрытие границы с Белоруссией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
