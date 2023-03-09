В ЦРУ назвали ближайшие полгода критичными для событий на Украине
9 марта 202320:48
Ближайшие 4-6 месяцев станут критичными для конфликта на Украине. Об этом заявил в ходе слушаний в американском конгрессе директор ЦРУ Уильям Бернс, передает ТАСС.
По его словам, такой вывод был сделан на основе анализа разведданных.
Бернс подчеркнул, что в указанный срок Вооруженные силы РФ одержат ряд тактических побед на Украине.
Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью НСН рассказал, что будет после взятия Артемовска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru