В ЦРУ назвали ближайшие полгода критичными для событий на Украине

Ближайшие 4-6 месяцев станут критичными для конфликта на Украине. Об этом заявил в ходе слушаний в американском конгрессе директор ЦРУ Уильям Бернс, передает ТАСС.

Шойгу: взятие Артемовска откроет путь к дальнейшему наступлению ВС России

По его словам, такой вывод был сделан на основе анализа разведданных.

Бернс подчеркнул, что в указанный срок Вооруженные силы РФ одержат ряд тактических побед на Украине.

Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью НСН рассказал, что будет после взятия Артемовска.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
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