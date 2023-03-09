В ЦРУ назвали ближайшие полгода критичными для событий на Украине

Власти РФ призвали воздержаться от поездок в Грузию Глава ЦРУ считает следующие полгода критичными для конфликта на Украине Кабмин внес в Госдуму проект о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья Роскомнадзор проверит возможную утечку данных в ВШЭ «Адмирал» выиграл третий матч у «Салавата» с рекордом КХЛ