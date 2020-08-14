ЦИК Белоруссии назвал окончательные итоги выборов президента
ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По данным избиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12%.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, один погиб.
Как сообщается на сайте ЦИК, комиссия утвердила результаты выборов. Отмечается, что президентом Белоруссии официально избран Александр Лукашенко.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru