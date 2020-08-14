ЦИК Белоруссии назвал окончательные итоги выборов президента

ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По данным избиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной конкурент Светлана Тихановская - 10,12%.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, один погиб.