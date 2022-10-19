В Центральном и Южном Федеральных округах введен уровень повышенной готовности

Уровень повышенной готовности президент РФ Владимир Путин ввел в регионах Центрального (в том числе Москва) и Южного Федерального округов.

В Крыму и других граничащих с Украиной регионах Путин ввел «средний уровень реагирования»

Как говорится в указе, подписанном главной государства, в этих регионах могут быть усилены меры охраны общественного порядка; охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Кроме того, у губернаторов будет возможность вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также ограничивать движение транспортных средств, вводится их досмотр.

Согласно указу, вводится военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Военное ПоложениеВладимир Путин
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