В Крыму и других граничащих с Украиной регионах Путин ввел «средний уровень реагирования»

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе президент РФ Владимир Путин ввел так называемый «средний уровень реагирования».

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В указе, подписанном президентом, говорится, что высшие должностные лица этих субъектов получают полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики. Жители отселяются в безопасные районы, ограничивается движение транспорта, а также усиливается охрана различных объектов.

Также, согласно указу, вводится военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Военное ПоложениеСпецоперацияВладимир Путин
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