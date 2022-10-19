В Крыму и других граничащих с Украиной регионах Путин ввел «средний уровень реагирования»
В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе президент РФ Владимир Путин ввел так называемый «средний уровень реагирования».
В указе, подписанном президентом, говорится, что высшие должностные лица этих субъектов получают полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики. Жители отселяются в безопасные районы, ограничивается движение транспорта, а также усиливается охрана различных объектов.
Также, согласно указу, вводится военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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