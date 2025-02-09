В ЦАХАЛ объявили о расширении зоны контртеррористической операции

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о расширении контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, которая стартовала в конце января.

РИА Новости сообщило, что представители ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной службы накануне начали операцию по пресечению терроризма в лагере беженцев на северо-западе Палестины в Нур-Шамсе. По информации военных, к утру 9 февраля им удалось ликвидировать несколько террористов и арестовать часть разыскиваемых лиц.

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21 января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием «Железная стена», целью которой, по его словам, стало «укрепление безопасности» на Западном берегу. До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации более 50 подозреваемых в терроризме выходцев из Палестины и задержании свыше 60 разыскиваемых лиц в рамках операции. При этом также говорилось о раненых и погибших среди израильских военных.

Ранее Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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