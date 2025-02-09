В ЦАХАЛ объявили о расширении зоны контртеррористической операции

21 января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале операции под названием «Железная стена», целью которой, по его словам, стало «укрепление безопасности» на Западном берегу. До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации более 50 подозреваемых в терроризме выходцев из Палестины и задержании свыше 60 разыскиваемых лиц в рамках операции. При этом также говорилось о раненых и погибших среди израильских военных.

Ранее Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».