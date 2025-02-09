Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола

Кроме того, он пообещал ликвидировать ХАМАС. Заявление прозвучало в связи с освобождением 8 февраля троих израильских заложников, которые после 500 дней плена вернулись похудевшими и в плохом физическом состоянии.

Ранее стало известно, что Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС «будут изгнаны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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