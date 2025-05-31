В Сумской области эвакуируют жителей 11 сел

Власти Сумской области, расположенной на севере Украины, на фоне продвижения ВС России расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 сел. Об этом говорится в Telegram-канале областной администрации.

Отмечается, что будут эвакуированы жители сел Вороновка, Горобовка, Капитановка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Цымбаловка, Шкуратовка, Штановка и Янченки.