В Сумской области эвакуируют жителей 11 сел
Власти Сумской области, расположенной на севере Украины, на фоне продвижения ВС России расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 сел. Об этом говорится в Telegram-канале областной администрации.
Отмечается, что будут эвакуированы жители сел Вороновка, Горобовка, Капитановка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Цымбаловка, Шкуратовка, Штановка и Янченки.
До этого глава региона Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий не откладывать срочную эвакуацию.
Сумская область граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями РФ. Областной центр расположен примерно в 30 км от госграницы. Через Сумы проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область в зону проведения СВО стратегические резервы, которые занимались отловом уклонистов на границе с Румынией и Молдавией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru