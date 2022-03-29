В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу делегаций России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле, меры безопасности усилили, ожидается перекрытие улицы во время прибытия делегаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что переговоры начнутся в 10.30 утра.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля. Политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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