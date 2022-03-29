В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу делегаций России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле, меры безопасности усилили, ожидается перекрытие улицы во время прибытия делегаций. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Отмечается, что переговоры начнутся в 10.30 утра.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля. Политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаТурцияРоссия
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