В США заявили об усилении давления на финансовый сектор России
Новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор. Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус, сообщает «Интерфакс».
«Введение ограничений в финансовом секторе является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления», — подчеркнул Вудхаус, говоря о новых ограничениях, которые США могут ввести в ближайшее время.
Вместе с тем, как отметил представитель Госдепа, все вопросы по отключению банков России от международной системы SWIFT требуют обязательного согласования со всеми союзниками в Европе.
Ранее в МИД РФ заявили, что ответ на западные санкции может быть весьма болезненным.
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