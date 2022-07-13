В США заявили об усилении давления на финансовый сектор России

Новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор. Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус, сообщает «Интерфакс».

«Введение ограничений в финансовом секторе является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления», — подчеркнул Вудхаус, говоря о новых ограничениях, которые США могут ввести в ближайшее время.

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Вместе с тем, как отметил представитель Госдепа, все вопросы по отключению банков России от международной системы SWIFT требуют обязательного согласования со всеми союзниками в Европе.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответ на западные санкции может быть весьма болезненным.

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ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:БанкиСанкции СШАСанкции Против РоссииГосдеп США
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