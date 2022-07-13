В США заявили об усилении давления на финансовый сектор России

Новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор. Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус, сообщает «Интерфакс».

«Введение ограничений в финансовом секторе является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления», — подчеркнул Вудхаус, говоря о новых ограничениях, которые США могут ввести в ближайшее время.