ЕС готовит новый пакет санкций против России

Отмечается, что санкции планируется ввести в ближайшие недели.



Согласно источникам агентства, в Евросоюзе также обсуждают механизмы ограничения стоимости нефти РФ, однако решение не ожидается в ближайшее время.

Источники сообщили, что ряд стран ЕС настаивают на расширения санкций против газа России, но большинство стран не поддерживают это решение.

