ЕС готовит новый пакет санкций против России

Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России из-за конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что санкции планируется ввести в ближайшие недели.

Согласно источникам агентства, в Евросоюзе также обсуждают механизмы ограничения стоимости нефти РФ, однако решение не ожидается в ближайшее время.

Источники сообщили, что ряд стран ЕС настаивают на расширения санкций против газа России, но большинство стран не поддерживают это решение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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