ЕС готовит новый пакет санкций против России
Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России из-за конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что санкции планируется ввести в ближайшие недели.
Согласно источникам агентства, в Евросоюзе также обсуждают механизмы ограничения стоимости нефти РФ, однако решение не ожидается в ближайшее время.
Источники сообщили, что ряд стран ЕС настаивают на расширения санкций против газа России, но большинство стран не поддерживают это решение.
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