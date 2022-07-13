МИД РФ: ответ на западные санкции может быть весьма болезненным
Ответные меры Москвы на санкции западных стран могут быть весьма болезненными, при этом страны Европы должны понимать, что ограничениями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.
По его словам, российские власти пока «не применяют, собственно, контрмеры в полную силу». «Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил дипломат.
Биричевский подчеркнул, что Россия оставляет за собой ужесточение специальных мер.
Напомним, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России из-за конфликта на территории Украины. Ограничения планируется ввести в ближайшие недели.
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