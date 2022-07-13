МИД РФ: ответ на западные санкции может быть весьма болезненным

Ответные меры Москвы на санкции западных стран могут быть весьма болезненными, при этом страны Европы должны понимать, что ограничениями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

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По его словам, российские власти пока «не применяют, собственно, контрмеры в полную силу». «Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил дипломат.

Биричевский подчеркнул, что Россия оставляет за собой ужесточение специальных мер.

Напомним, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России из-за конфликта на территории Украины. Ограничения планируется ввести в ближайшие недели.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМИД России
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