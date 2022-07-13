МИД РФ: ответ на западные санкции может быть весьма болезненным

По его словам, российские власти пока «не применяют, собственно, контрмеры в полную силу». «Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил дипломат.

Биричевский подчеркнул, что Россия оставляет за собой ужесточение специальных мер.

Напомним, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России из-за конфликта на территории Украины. Ограничения планируется ввести в ближайшие недели.

