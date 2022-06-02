В США заявили о возможном возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила в четверг, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что санкции, введённые против России, вынудят её руководство пойти на переговоры с Соединёнными Штатами по ядерным вооружениям, передаёт ТАСС.
«Мы видели, что в других областях санкции имели определенный эффект в плане принуждения сторон к обсуждению возможностей. Есть надежда, что их можно использовать в данных целях, но это еще предстоит выяснить», - отметила Стюарт, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.
По её словам, российской стороне также необходимо продемонстрировать добросовестный настрой на дипломатическое взаимодействие с США, чтобы возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности.
Дипломат также сообщила, что в США считают важным диалог российских и американских экспертов в области контроля над вооружениями, разоружения и стратегической стабильности независимо от происходящего в международных отношениях.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Кремле ожидают, что в Вашингтоне скоро поймут необходимость продолжения обсуждения с Москвой вопросов стратегической стабильности.
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