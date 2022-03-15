МИД: Россия не будет сворачивать контакты с США
Россия не будет сворачивать контакты с США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, в Кремле ожидают, что в Вашингтоне скоро поймут необходимость продолжения обсуждения с Москвой вопросов стратегической стабильности.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.
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