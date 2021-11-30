Путин: Важно вести диалог с США по стратегической стабильности
Россия считает важным вести диалог с США по стратегической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»
По его словам, с партнерами Россия сотрудничает по тем направлениям, которые считает важными. Путин отметил, что ведет такой диалог также и с Китаем.
Президент подчеркнул, что значительный фактор стабильности в мире – это отношения РФ и КНР.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в США считают Россию своим врагом и видят необходимость в том, чтобы она исчезла «с политической карты мира как суверенная держава».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана
- Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»
- Путин: я имею право баллотироваться на новый срок
- Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
- Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для пожилых от COVID-19
- Путин: Народу Афганистана нужна помощь
- Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»
- Путин назвал создание Россией гиперзвукового оружия ответом НАТО
- Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru