Путин: Важно вести диалог с США по стратегической стабильности

Россия считает важным вести диалог с США по стратегической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

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По его словам, с партнерами Россия сотрудничает по тем направлениям, которые считает важными. Путин отметил, что ведет такой диалог также и с Китаем.

Президент подчеркнул, что значительный фактор стабильности в мире – это отношения РФ и КНР.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в США считают Россию своим врагом и видят необходимость в том, чтобы она исчезла «с политической карты мира как суверенная держава».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:СШАРоссияВладимир Путин
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