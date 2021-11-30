Путин: Важно вести диалог с США по стратегической стабильности

По его словам, с партнерами Россия сотрудничает по тем направлениям, которые считает важными. Путин отметил, что ведет такой диалог также и с Китаем.



Президент подчеркнул, что значительный фактор стабильности в мире – это отношения РФ и КНР.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в США считают Россию своим врагом и видят необходимость в том, чтобы она исчезла «с политической карты мира как суверенная держава».

