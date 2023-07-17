В США заявили, что Россия не пойдет на эскалацию конфликта вокруг Укрианы
Вопреки ожиданиям западных стран Москва не пойдет на эскалацию конфликта вокруг Украины, сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty экс-разведчик США Риттер Скотт.
Он назвал президента России стратегом. Эксперт отметил, что у Москвы нет планов дойти до Польши или напасть на нее. Так Риттер Скотт прокомментировал заявления западных политиков об этом. Бывший разведчик указал, что поведение иностранных политиков дало бы РФ законные основания для подобной ответной реакции.
Как отметил военный, Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. При этом Запад продолжает подливать масла в огонь.
Ранее Риттер Скотт сообщил, что у Североатлантического альянса остался только военный способ решения конфликта с Москвой, так как Россия успешно преодолела экономическое давление западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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