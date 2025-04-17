В России в 2024 году оправданы 990 человек, в том числе по делам об убийствах

Суды в России вынесли 990 оправдательных приговоров в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Это менее 0,2% от общего числа осужденных — за год были признаны виновными 512 845 человек.

Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

По данным ведомства, среди оправданных оказались обвиняемые по тяжелым и резонансным статьям. Так, 55 человек были признаны невиновными по делам об убийствах, 70 — по обвинениям в мошенничестве, 28 — по делам о краже.

Также были оправданы 221 человек по статье о клевете, 125 — по причинению легкого вреда здоровью, 37 — по превышению полномочий, семеро — по обвинению в хулиганстве, двое — в изнасиловании, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПриговорВерховный Суд

Горячие новости

Все новости

партнеры