В России в 2024 году оправданы 990 человек, в том числе по делам об убийствах

Суды в России вынесли 990 оправдательных приговоров в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Это менее 0,2% от общего числа осужденных — за год были признаны виновными 512 845 человек.