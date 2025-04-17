В России в 2024 году оправданы 990 человек, в том числе по делам об убийствах
Суды в России вынесли 990 оправдательных приговоров в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.
Это менее 0,2% от общего числа осужденных — за год были признаны виновными 512 845 человек.
По данным ведомства, среди оправданных оказались обвиняемые по тяжелым и резонансным статьям. Так, 55 человек были признаны невиновными по делам об убийствах, 70 — по обвинениям в мошенничестве, 28 — по делам о краже.
Также были оправданы 221 человек по статье о клевете, 125 — по причинению легкого вреда здоровью, 37 — по превышению полномочий, семеро — по обвинению в хулиганстве, двое — в изнасиловании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru