Рубио обсудил с Лавровым подход Трампа к урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта.

Как сообщили в Госдепартаменте, Рубио передал российской стороне позицию президента Дональда Трампа, заключающуюся в стремлении к завершению боевых действий.

Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

По данным американской стороны, США представили всем участникам предварительные рамки потенциального соглашения, которое, по утверждению Госдепа, предполагает устойчивый и долгосрочный мир. Те же предложения ранее были озвучены представителям России и союзникам США в ходе встречи в Париже.

Госдеп отметил, что инициатива Вашингтона была положительно воспринята европейскими участниками переговоров, что, как подчеркивается, подтверждает возможность достижения договоренностей при наличии политической воли с обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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