Рубио обсудил с Лавровым подход Трампа к урегулированию на Украине

По данным американской стороны, США представили всем участникам предварительные рамки потенциального соглашения, которое, по утверждению Госдепа, предполагает устойчивый и долгосрочный мир. Те же предложения ранее были озвучены представителям России и союзникам США в ходе встречи в Париже.

Госдеп отметил, что инициатива Вашингтона была положительно воспринята европейскими участниками переговоров, что, как подчеркивается, подтверждает возможность достижения договоренностей при наличии политической воли с обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

