Экс-разведчик США Риттер: У России танков более чем достаточно

Сообщения о том, что у России меньше танков, чем у Украины, недостоверны. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty.

Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе

Говоря о возможности ВСУ прорвать оборону российских войск из-за превосходства в количестве техники, Риттер отметил, что Украина «близко не подошла к прорыву», пишет Ura.ru. Эксперт подчеркнул, что Киев не производит танки самостоятельно.

«Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно», — пояснил Риттер.

Эксперт указал, что РФ производит более ста современных машин в месяц, сообщает телеканал «360».

Экс-разведчик также отметил, что ВСУ находятся на грани развала, и боевые действия могут прекратиться к концу лета из-за того, что украинская армия не сможет выдерживать «конфликт такого уровня».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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