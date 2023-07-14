Экс-разведчик США Риттер: У России танков более чем достаточно

Говоря о возможности ВСУ прорвать оборону российских войск из-за превосходства в количестве техники, Риттер отметил, что Украина «близко не подошла к прорыву», пишет Ura.ru. Эксперт подчеркнул, что Киев не производит танки самостоятельно.

«Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно», — пояснил Риттер.

Эксперт указал, что РФ производит более ста современных машин в месяц, сообщает телеканал «360».

Экс-разведчик также отметил, что ВСУ находятся на грани развала, и боевые действия могут прекратиться к концу лета из-за того, что украинская армия не сможет выдерживать «конфликт такого уровня».

