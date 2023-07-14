Экс-разведчик США Риттер: У России танков более чем достаточно
Сообщения о том, что у России меньше танков, чем у Украины, недостоверны. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty.
Говоря о возможности ВСУ прорвать оборону российских войск из-за превосходства в количестве техники, Риттер отметил, что Украина «близко не подошла к прорыву», пишет Ura.ru. Эксперт подчеркнул, что Киев не производит танки самостоятельно.
«Они получают все свои танки из заграничных источников. А что произошло с иностранными танками на передовой? Их уничтожили. У России, между тем, танков более чем достаточно», — пояснил Риттер.
Эксперт указал, что РФ производит более ста современных машин в месяц, сообщает телеканал «360».
Экс-разведчик также отметил, что ВСУ находятся на грани развала, и боевые действия могут прекратиться к концу лета из-за того, что украинская армия не сможет выдерживать «конфликт такого уровня».
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