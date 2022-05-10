В США заявили, что не видят переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что считает маловероятными успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной в дистанционном формате

По её словам, обе стороны конфликта рассчитывают на военные успехи, в связи с чем возможно «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».

«Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса военным путем, мы не видим по меньшей мере в краткосрочной перспективе жизнеспособного переговорного пути», - подчеркнула она.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры России и Украины о мире «находятся в состоянии стагнации».

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ФОТО: РИА Новости
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