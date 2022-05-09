Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной в дистанционном формате

Мединский также подчеркнул, что для организации переговоров в очном формате «необходимо больше конкретики иметь на руках», отмечает RT.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев заявил, что переговоры России и Украины о мире «находятся в состоянии стагнации».

