Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной в дистанционном формате
9 мая 202212:14
Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о продолжении переговоров с украинской стороной в дистанционном формате, сообщает «Интерфакс».
Мединский также подчеркнул, что для организации переговоров в очном формате «необходимо больше конкретики иметь на руках», отмечает RT.
Ранее заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев заявил, что переговоры России и Украины о мире «находятся в состоянии стагнации».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru