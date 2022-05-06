МИД РФ: Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации

В МИД РФ заявили, что переговоры России и Украины о мире «находятся в состоянии стагнации». Об этом сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.

Посол Украины в Лондоне заявил, что время для переговоров с Россией прошло

О том, что переговорный процесс идет тяжело, накануне заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы Леонид Слуцкий. По его словам, украинские переговорщики договариваются, а потом «откатывают обратно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский накануне высказал сомнения в успехе переговоров о мире с Россией.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыМИД РФ
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