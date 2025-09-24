В США заявили, что не собираются направлять свои войска на Украину
США не собираются направлять свои Вооруженные силы на Украину. Об этом в интервью Fox Business заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
По его словам, Вашингтон уже неоднократно сигнализировал о том, что не будет вовлечён в конфликт «войсками или чем-то подобным».
«Мы будем продавать европейцам вооружения, а они затем могут их передавать Украине», - заключил Бессент.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
