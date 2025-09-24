В США заявили, что не собираются направлять свои войска на Украину

США не собираются направлять свои Вооруженные силы на Украину. Об этом в интервью Fox Business заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Песков: Страны, желающие отправить на Украину войска, не понимают последствий

По его словам, Вашингтон уже неоднократно сигнализировал о том, что не будет вовлечён в конфликт «войсками или чем-то подобным».

«Мы будем продавать европейцам вооружения, а они затем могут их передавать Украине», - заключил Бессент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/MON_GOV_PL
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАрмияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры