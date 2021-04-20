В США заявили, что американский посол вернется в Москву после консультаций

Посол США в России Джон Салливан вернется в Россию, как только пройдет консультации в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.



На брифинге для прессы Псаки отметила, что посол "скоро вернется". Об отъезде Салливана из России стало известно во вторник утром. Дипломат заявил, что покинет Россию для проведения консультаций. Ранее в Кремле рекомендовали послу покинуть страну после очередного витка обострения российско-американский отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал уточнять точную дату возвращения к работе посла США в Москве Джона Салливана и посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он добавил, что это произойдет после консультаций.

Отъезд посла свидетельствует о провале его дипломатической миссии. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

