Песков: Посол США в Москве вернется к работе, когда это будет целесообразно
В Кремле не назвали точных сроков возвращения к работе посла США в Москве Джона Салливана и посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, отметив, что это произойдет после консультаций.
«Возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отношения России и США находятся сейчас в «низшей своей точке».
«Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается», - отметил Песков.
«Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей», - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
15 апреля США объявили об ограничительных мерах против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов.
Россия приняла ответные меры. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с Салливаном предложил ему отправиться на консультации в Вашингтон.
20 апреля Салливан подтвердил, что отправится до конца текущей недели в Вашингтон для консультаций.
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