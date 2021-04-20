Песков: Посол США в Москве вернется к работе, когда это будет целесообразно

По его словам, отношения России и США находятся сейчас в «низшей своей точке».

«Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается», - отметил Песков.

«Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда послы, наверное, вернутся и приступят к исполнению своих обязанностей», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

15 апреля США объявили об ограничительных мерах против 32 российских юридических и физических лиц, которые якобы пытались повлиять на американские выборы в 2020 году, и восьми лиц, причастных к «оккупации» Крыма. Из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов.

Россия приняла ответные меры. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с Салливаном предложил ему отправиться на консультации в Вашингтон.

20 апреля Салливан подтвердил, что отправится до конца текущей недели в Вашингтон для консультаций.

