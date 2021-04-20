Салливан не нужен. Временный отъезд посла США из РФ сочли провалом его миссии
Дипломат Андрей Бакланов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Москва «заставила» посла США отправиться на консультации в Вашингтон.
Отъезд посла Соединенных Штатов Америки Джона Салливана из России в Вашингтон для консультаций по просьбе Москвы свидетельствует о провале его дипломатической миссии. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.
«Во-первых, это означает, что его деятельность в Москве не расценивается как успешная и полезная - вполне можно без него обойтись. Он не выполнил свою роль по улучшению отношений, что очень печально. Во-вторых, речь идёт о соразмерности. Наш посол в США должен был выехать в Москву на консультации, или мы его отозвали, чтобы продемонстрировать неприемлемость риторики и действий американского руководства в отношении России. Тогда, по идее, и посол США должен быть в равной ситуации – поехать в Вашингтон для консультаций. В целом, это свидетельство абсолютно негативного развития наших двусторонних связей, неурегулированности дипломатического и политического кризиса», - подчеркнул дипломат.
Сегодня стало известно, что Джон Салливан все же отправится на консультации в Вашингтон в ближайшее время. Причём, за несколько часов до этого на сайте Axios появилась информация, что посол якобы отказывается уезжать в Вашингтон, не смотря на рекомендации со стороны Москвы. По утверждению издания, он считал, что Россия должна «заставить его» уехать, если хочет этого.
По словам Андрея Бакланова, до высылки посла США дело не должно было дойти, однако его могли убрать из Москвы другим способом.
«Как правило, послов объявляют персоной нон грата за какие-то личные прегрешения. В данном случае вполне возможно понижение уровня дипломатического представительства, которое достигается другими, менее болезненными методами. Просто пройдёт в виде ноты: "Считаем целесообразным оставить наши отношения на уровне временных поверенных". Если это произойдёт, мы ещё раз подчеркнём неудовлетворительность уровня наших взаимоотношений и возложим ответственность на США за негативное развитие ситуации»., отметил эксперт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.
Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы, а также резко высказался персонально в адрес президента РФ Владимира Путина.
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