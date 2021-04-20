Салливан не нужен. Временный отъезд посла США из РФ сочли провалом его миссии

Отъезд посла Соединенных Штатов Америки Джона Салливана из России в Вашингтон для консультаций по просьбе Москвы свидетельствует о провале его дипломатической миссии. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

«Во-первых, это означает, что его деятельность в Москве не расценивается как успешная и полезная - вполне можно без него обойтись. Он не выполнил свою роль по улучшению отношений, что очень печально. Во-вторых, речь идёт о соразмерности. Наш посол в США должен был выехать в Москву на консультации, или мы его отозвали, чтобы продемонстрировать неприемлемость риторики и действий американского руководства в отношении России. Тогда, по идее, и посол США должен быть в равной ситуации – поехать в Вашингтон для консультаций. В целом, это свидетельство абсолютно негативного развития наших двусторонних связей, неурегулированности дипломатического и политического кризиса», - подчеркнул дипломат.