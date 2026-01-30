Над Россией сбили за ночь 18 украинских беспилотников
30 января 202607:34
Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, передает Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи.
Военные нейтрализовали семь БПЛА в Брянской области, пять - в Крыму, по два - над Черным морем и Ростовской областью. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Астраханской и Курской областях.
Ранее в селе Новый Ропск в Брянской области мирная жительница пострадала во время атаки украинских БПЛА, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили за ночь 18 украинских беспилотников
- Захарова назвала заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу «диким выводом»
- Суд изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей
- Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната жалуются жестокое обращение и лишение телефонов
- Россиянам рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard
- Найден способ защитить от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн
- Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
- Трамп поблагодарил Россию за остановку ударов по Украине
- Депутаты предложили усилить господдержку многодетных семей при погашении ипотеки
- Рекламная акция Сидни Суини вызвала в России всплеск спроса на доставку нижнего белья
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru