Над Россией сбили за ночь 18 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, передает Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи.

Военные нейтрализовали семь БПЛА в Брянской области, пять - в Крыму, по два - над Черным морем и Ростовской областью. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Астраханской и Курской областях.

Ранее в селе Новый Ропск в Брянской области мирная жительница пострадала во время атаки украинских БПЛА, пишет 360.ru.

