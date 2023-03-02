США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты продолжат снабжать вооружениями украинскую армию, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи в пятницу, 3 марта, рассказал чиновник.
Он уточнил, что США намерены предоставить ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS. Также в новой партии вооружений будут артиллерийские установки и снаряды.
В случае войны запасов оружия у армии Германии хватит на несколько дней, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, запасы ФРГ сильно истощились, а для восполнения дефицита необходимо 20 миллиардов евро, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- СМИ: правоохранители проверяют информацию о взрыве в Коломне
- В МИД России констатировали, что зерновая сделка не работает
- США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
- В Госдуме сообщили о подрыве машины Росгвардии при зачистке в Брянской области
- Полковник США назвал условие продолжения поставок вооружений Украине
- СМИ: в пригороде Коломны произошел взрыв
- Силуанов: доходы бюджета РФ превысили ожидания
- Пентагон опроверг передачу разведданных Украине для нанесения ударов по РФ
- В Китае предупредили Запад об «унизительном поражении» в противостоянии с Россией
- Синоптик: в Москву придет первая весенняя оттепель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru