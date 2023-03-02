США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты продолжат снабжать вооружениями украинскую армию, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи в пятницу, 3 марта, рассказал чиновник.

Он уточнил, что США намерены предоставить ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS. Также в новой партии вооружений будут артиллерийские установки и снаряды.

В случае войны запасов оружия у армии Германии хватит на несколько дней, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, запасы ФРГ сильно истощились, а для восполнения дефицита необходимо 20 миллиардов евро, передает НСН.

