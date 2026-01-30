Захарова назвала заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу «диким выводом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о Крыме и Донбассе. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Ранее Гутерреш заявил, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов, в отличие от Гренландии. По его словам, в такой ситуации преобладает «принцип территориальной целостности».

«К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», - подчеркнула Захарова.

На минувшей неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Гренландии возвращает к вопросу референдумов в Крыму и в новых регионах РФ и неготовности Запада принять их итоги из-за политики двойных стандартов, пишет 360.ru.

