Суд изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей

Он обвиняется в получении взяток на 5 млрд рублей в криптовалюте. Процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует взыскать имущество и счета Сатюкова и его сообщников, сумма которых около 2,5 млрд рублей. Речь шла как об объектах недвижимости, так и о коллекционных дорогостоящих часах.

Ранее стало известно, что у двух депутатов Госдумы решено конфисковать 120 объектов недвижимости и 27 компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

