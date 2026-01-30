Суд изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей

В Москве Зюзинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и конфисковал в доход государства активы экс-сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова, сообщает РИА Новости.

Он обвиняется в получении взяток на 5 млрд рублей в криптовалюте. Процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует взыскать имущество и счета Сатюкова и его сообщников, сумма которых около 2,5 млрд рублей. Речь шла как об объектах недвижимости, так и о коллекционных дорогостоящих часах.

Ранее стало известно, что у двух депутатов Госдумы решено конфисковать 120 объектов недвижимости и 27 компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВзяткиПолицияСуд

