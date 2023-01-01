В США убеждены в отсутствии сценариев победы Украины над Россией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским военным. Причины связаны с нехваткой военных ресурсов, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, отсутствуют сценарии победы Украины в конфликте с Россией.
«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск из Украины», — подчеркнул Дэниел Дэвис.
Он также считает, что Вашингтону необходимо избежать ситуации, когда США будут вовлечены в конфликт в качестве непосредственного участника, независимо от развития событий. Дэвис считает, это разрушит три оплота внешней политики страны и приведут к плачевным результатам.
«Наши вооруженные силы будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а наша экономика окажется под серьезной угрозой», — констатировал американский подполковник.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в Telegram-канале, предупредил о попытках врагов России сломить ее.
«Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — победа», — заверил он.
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