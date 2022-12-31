Медведев назвал девиз России в уходящем году

«"Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце», - заявил Медведев.

Он отметил, что наступающий год тоже не будет легким.



«Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — победа», — подчеркнул он.



В завершении поздравления Медведев он сказал «пусть всё будет хорошо».

Ранее президент страны Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам. Он поздравил россиян с предстоящим праздником из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».