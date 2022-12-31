Медведев назвал девиз России в уходящем году

«Своих не бросаем» - такой девиз назвал для 2022 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в Telegram-канале.

Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях

«"Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце», - заявил Медведев.

Он отметил, что наступающий год тоже не будет легким.

«Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — победа», — подчеркнул он.

В завершении поздравления Медведев он сказал «пусть всё будет хорошо».

Ранее президент страны Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам. Он поздравил россиян с предстоящим праздником из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияПоздравлениеДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры