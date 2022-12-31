Медведев назвал девиз России в уходящем году
«Своих не бросаем» - такой девиз назвал для 2022 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении для россиян, опубликованном в Telegram-канале.
«"Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце», - заявил Медведев.
Он отметил, что наступающий год тоже не будет легким.
«Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — победа», — подчеркнул он.
В завершении поздравления Медведев он сказал «пусть всё будет хорошо».
Ранее президент страны Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам. Он поздравил россиян с предстоящим праздником из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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