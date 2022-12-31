Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам. Он поздравил россиян с предстоящим праздником из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих.
По его словам, минувший год стал годом поворотных событий, которые заложили основу будущего и независимости.
Путин считает, что граждане России проявили мужество и достоинство, поддержали участников специальной военной спецоперации на Украине.
«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Путин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих отметил тяжелые испытания, которые выпали в уходящем году на долю России и изменили привычный ход времени. Он также выразил уверенность в неотвратимости победы России. Слова главы военного ведомства России приводятся в Telegram-канале Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
- Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
- СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
- Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине
- Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях
- Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru