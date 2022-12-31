Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам

По его словам, минувший год стал годом поворотных событий, которые заложили основу будущего и независимости.

Путин считает, что граждане России проявили мужество и достоинство, поддержали участников специальной военной спецоперации на Украине.

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Путин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих отметил тяжелые испытания, которые выпали в уходящем году на долю России и изменили привычный ход времени. Он также выразил уверенность в неотвратимости победы России. Слова главы военного ведомства России приводятся в Telegram-канале Минобороны.