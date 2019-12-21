Перекроют ли санкции США «Северный поток – 2»?

Санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания оборонного бюджета США, информирует РИА Новости со ссылкой на уточнение Минфина Соединенных штатов.

США требует от компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов, немедленно прекратить работу, уточняет Газета.ru

Речь идет о российских партнерах, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», пишет RT.

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Исключения касаются только тех работ, немедленное прекращение которых может нанести вред экологии или безопасности людей, отмечают Известия.



Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока – 2», уже приостановила работу до получения разъяснений от правительства США. Также рестрикции могут затронуть итальянскую Saipem и компании Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции и Финляндии, напоминает РИА Новости.

Обороный бюджет США на 2020 год, предусматривающий санкции против России президент США Дональд Трамп подписал 21 декабря, в субботу.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН пояснил, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

