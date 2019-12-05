В США рассмотрят законопроект о введении новых «жестких санкций» против РФ

5 декабря 201922:59

Комитет по внешним связям Сената США на следующей неделе проведет голосование по закону, который наложит на Россию новые жесткие санкции за вмешательство в выборы в США и агрессию против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря комитета.

Отмечается, что комитет, возглавляемый республиканцами, 11 декабря рассмотрит законопроект, в том числе так называемый проект «Защита американской безопасности от Кремлевского акта агрессии».

США не могут оценить эффективность санкций против России

Законопроект был представлен в феврале сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, сенатором-демократом Бобом Менендесом и другими членами группы по международным отношениям.

Отмечается, что цели предлагаемых санкций включают: российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в иностранные выборы; киберсектор страны; новый суверенный долг; и лица, которые, как считается, «способствуют незаконной и коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени (президента России Владимира) Путина».

Законопроект также налагает несколько жестких мер на российский нефтегазовый сектор, который составляет около 40% доходов российского правительства, включая наложение санкций на людей, которые предоставляют товары, услуги или финансирование для поддержки развития нефти в стране.

Напомним, сегодня ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против граждан России и российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с киберпреступлениями.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:СшаСанкции Против России