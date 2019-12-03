США не могут оценить эффективность санкций против России

На слушаниях в сенатском комитете Хейл отметил, что санкции способны сдерживать, однако сложно понять, действительно ли они имеют влияние на российскую внешнюю политику. Политик добавил, что угроза введения санкций нередко является более действенным способ влияния, чем приведение их в действие. Как передает агентство, сенатор Рэнд Пол предложил властям США проанализировать санкции, чтобы узнать, насколько хорошо они действуют на Россию. По мнению Пола, политика санкционирования нечасто помогает Штатам достичь желаемых целей.

Первые санкции были введены еще в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. В настоящий момент расширение ограничительных мер США и ЕС в отношении России продолжается.

