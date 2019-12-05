Вашингтон расширил антироссийские санкции

В сообщении министерства говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина предприняло меры в отношении компании Evil Corp . Ее обвинили в разработке вредоносного программного обеспечения Dridex.

Кроме того, ограничения введены против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и семи организаций.

Напомним, последний раз США расширяли санкции против России в сентябре – тогда в черный список попали двое россиян и три российские компании, которых обвинили во «вмешательстве» в российские выборы.

