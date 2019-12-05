Вашингтон расширил антироссийские санкции
Министерство финансов США ввело санкции против граждан России и российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с киберпреступлениями.
В сообщении министерства говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина предприняло меры в отношении компании Evil Corp . Ее обвинили в разработке вредоносного программного обеспечения Dridex.
Кроме того, ограничения введены против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и семи организаций.
Напомним, последний раз США расширяли санкции против России в сентябре – тогда в черный список попали двое россиян и три российские компании, которых обвинили во «вмешательстве» в российские выборы.
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