Вашингтон расширил антироссийские санкции

5 декабря 201918:59

Министерство финансов США ввело санкции против граждан России и российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с киберпреступлениями.

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В сообщении министерства говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина предприняло меры в отношении компании Evil Corp . Ее обвинили в разработке вредоносного программного обеспечения Dridex.

Кроме того, ограничения введены против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и семи организаций.

Напомним, последний раз США расширяли санкции против России в сентябре – тогда в черный список попали двое россиян и три российские компании, которых обвинили во «вмешательстве» в российские выборы.

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ФОТО: РИА Новости
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